POL-KN: (VS-Villingen) Polizei erwischt alkoholisierte und unter Drogen stehende Autofahrer (24.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei nicht mehr verkehrstüchtige Autofahrer hat die Polizei am Pfingstwochenende in Villingen erwischt. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kontrollierte eine Streife einen 77-jährigen Opel-Fahrer auf der Straße "Europaallee". Da der Mann nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Alkoholtest durch, der einen Promillegehalt von über 0,5 Promille anzeigte. Ein am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Richthofenstraße kontrollierter 37-jähriger Autofahrer stand erkennbar unter Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. In seinem Auto fand die Polizei zudem noch einen Gurt mit militärischen Platzpatronen, den sie sicherstellte. Beide nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer mussten ihre Autos stehen lassen und gelangen wegen Alkohol- und Drogen am Steuer zur Anzeige. Der 37-Jährige muss zudem noch zusätzlich mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

