Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die falschen Polizisten rufen weiter an!

RatzeburgRatzeburg (ots)

23. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.-23.11.2020 - Ratzeburg

Ganz aktuell werden gezielt Senioren in Ratzeburg und im Ratzeburger Umland von Betrügern angerufen. Bereits in der letzten Woche kam es zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter. Wie am 18.11.2020 berichtet, waren sie in einem Fall in Ratzeburg auch erfolgreich und erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Derartige Anrufe sind ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen immer wieder mittels verschiedener Maschen an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Mal ist es die "Enkelin" die eine Immobilie erwerben möchte, mal ein falscher Polizist, der Wertgegenstände und Bargeld vor Einbrechern sichern möchte.

Der Fantasie der Betrüger sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals verfügen die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger dadurch enorm. Die Zielrichtung ist dabei immer dieselbe. Die "Opfer" sollen Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Anrufen an jede örtliche Polizeidienststelle wenden.

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.htm unmittelbar zu entnehmen.

