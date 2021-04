Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher am Feuerwehr-Gebäude

Altena (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, in das Feuerwehr-Zentrum an der Richard-Schirrmann-Straße im Märkischen Gewerbepark Rosmart einzubrechen. Gegen 18.30 Uhr waren noch keine Spuren zu sehen. Gegen 23.30 Uhr entdeckten Feuerwehrleute die Beschädigungen an mehreren Seitenausgangstüren.

