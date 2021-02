Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen an Gerichts- und Notargebäuden

Mayen,St.-Veith-Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen erst heute bekannt wurde kam es im Zeitraum vom 20.02.2021, 19:00 h, bis 22.02.21, 08:00 h, zu mehren Sachbeschädigungen an dem Gebäude des Amtsgerichts Mayen und an den benachbarten Notarniederlassungen Pitz und Valentin. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Steine in verschiedene Fensterscheiben der jeweiligen Immobilien. Die derzeitige Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

