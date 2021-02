Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Rollers

Bild-Infos

Download

Mendig (ots)

Zu einem Rollerdiebstahl kam es in der vergangenen Nacht im Tatzeitraum zwischen 23.00 - 07.00 Uhr, in der Wasserschöpp in Mendig. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Roller aus einer Hofeinfahrt entwendet. Der Roller ist weiß und hat beidseitig eine rote Typenaufschrift "tapo". (siehe Vergleichsfoto). Zudem ist an der Front ein auffälliger Zusatzscheinwerfer durch den Eigentümer nachgerüstet worden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Standort des Rollers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell