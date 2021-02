Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall an Autobahn-Abfahrt

Recklinghausen (ots)

Auf der A42-Abfahrt hat es am frühen Dienstagabend einen Auffahrunfall gegeben, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel war gegen 18.25 Uhr von der A42 in Richtung Dortmund unterwegs und wollte von der Autobahnabfahrt nach rechts auf die Habinghorster Straße/B235 abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten, was ein 42-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel dahinter offenbar zu spät bemerkte, so dass dieser auffuhr. Der 64-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

