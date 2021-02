Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte stehlen Auto

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen roten Mazda CX-5 an der Erich-Wolfram-Straße. Das Auto war in einer Wohnsiedlung geparkt. Hinweise auf die Täter, oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

