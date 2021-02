Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Fachgeschäft für Garten- und Forstgeräte

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Grafschaft / Leimersdorf

In den frühen Morgenstunden des 22.02.21, gg. 03.25 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei Ahrweiler mit, dass es in einem Fachgeschäft für Garten- und Forstgeräte in Leimersdorf zu einem Einbruch komme. Es sollten sich drei - vermutlich - männliche Täter am Geschäft aufhalten. Die Zeugin hörte auch das Geräusch von zersplitternden Glasscheiben. Im Weiteren konnte sie beobachten, dass die drei Täter mehrere Gerätschaften aus dem Verkaufsraum in einen abgesetzt geparkten silbergrauen PKW Kombi trugen und den Tatort in Richtung Grafschaft Oeverich verließen. Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht ablesen. Der gesamte Tathergang dauerte nicht mehr als 5 Minuten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass mehrere Geräte im 5-stelligen Eurobereich entwendet wurde. Die Polizei Ahrweiler sucht nach weiteren Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 02641-9740 oder per E-Mail (pibadneuenahr@polizei.rlp.de) erbeten

