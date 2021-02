Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am 21.02.2021 gegen 18:55 Uhr kam es in Mayen im Bereich Töpferstraße Ecke Bornhaustert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw beschädigte beim Rückwärtsfahren die Ecke einer Hauswand und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einer Zeugin, die auch das Kennzeichen des Pkw ablesen konnte, beobachtet. Der Name der Zeugin konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen, Tel.: 02651/8010, in Verbindung zu setzen.

