Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 30.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Illegale Abfallentsorgung im Neckar - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter entsorgten in der vergangenen Woche in Gundelsheim eine größere Menge alter Dachziegel illegal im Neckar. Die Tatörtlichkeit befand sich circa 200 Meter flussabwärts der Alten Mühle, an der dortigen Anlände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn, Telefonnummer 07131 92180, zu melden.

