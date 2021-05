Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer (24.05.2021)

St. Georgen (ots)

Bei einem Unfall schwer verletzt hat sich eine Radfahrerin am Montag gegen 17 Uhr auf einem Radweg an der Bundesstraße 33 im Bereich "Am Schützen". Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr in einer Radgruppe, wobei sie für einen kurzen Moment vom Radweg auf die daneben verlaufende B 33 geriet. Beim Wiederauffahren auf den Radweg rutschte ihr das Vorderrad weg und die Frau kam zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, wobei ihr Rad Helm schwerwiegendere Verletzungen verhinderte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung der Verunfallten musste die Polizei den Verkehr auf der Bundesstraße regeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell