POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich neben der Autobahn (24.05.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem schweren Unfall gekommen ist es am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Bad Dürrheim. Ein 35-jähriger Audi A8 Fahrer überholte in Richtung Stuttgart zwei vor ihm fahrende Autos und kam beim Wiedereinscheren nach rechts von der Straße ab. Der Audi fuhr über einen angrenzenden Grünstreifen, bevor er über eine Böschung einer Brückenüberführung der Kreisstraße 5749 schanzte und abhob. Danach überschlug sich der Wagen und kam rund hundert Meter weiter auf dem Dach zum Liegen, nachdem er noch gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen geprallt war. Der Fahrer konnte sich selbst schwer verletzt aus dem Autowrack befreien und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Den Schaden an den Verkehrszeichen schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Autobahn musste von der Feuerwehr gereinigt werden.

