Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei konnte eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen verhindern

PasewalkPasewalk (ots)

Am 20.11.2020 gegen 14:25 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei, dass sich in der Friedrich-Engels-Straße in 17321 Löcknitz ca. 15-30 Jugendliche versammeln und vermutlich Gewalttaten begehen wollen. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten der Polizeireviere Pasewalk, Ueckermünde und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk konnten die Jugendlichen festgestellt werden. Diese flüchteten aber beim Eintreffen der Polizei vom Einsatzort. Vor Ort anwesende Zeugen gaben zum Sachverhalt an, dass sich die Jugendlichen dort getroffen hätten, um sich mit anderen Jugendlichen tätlich auseinander zu setzten. Hierzu sei es aber noch nicht gekommen, da die Polizei rechtzeitigt eingetroffen sei und dieses dadurch verhindert hätte. Des Weiteren konnten einige Personalien der Jugendlichen bekannt gemacht werden. Da der Hintergrund für diese gewaltbereite Ansammlung bisher nicht bekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

