Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe bedienen sich in abgestellten Autos

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Brackwede - Zwischen Montag 23.12.2019, und Donnerstag, 26.12.2019, waren Autoknacker erfolgreich, weil sie zahlreiche Wertgegenstände in geparkten Pkw fanden. Darunter waren auch diverse Schlüssel und Portemonnaies.

Am Montag erbeuteten Unbekannte in der Schlosserstraße Ausweisdokumente, Bargeld und Schlüssel. Zwischen 12:00 Uhr und 16:15 Uhr brachen sie einen verschlossenen Mercedes-E Klasse einer 63-jährigen Bielefelderin auf.

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 10:20 Uhr, hatte eine 63-jährige Bielefelderin ihren Opel Corsa an der Brackweder Straße in Nähe der Leo-Fall-Straße abgestellt. Der oder die Täter schlugen ein Seitenfenster ein und stahlen ein Navigationsgerät der Marke Garmin.

An der Tatörtlichkeit Brackweder Straße erbeuteten Autoknacker in der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 10:20 Uhr, eine Sonnenbrille der Marke Persol. Die Brille lag in einem Peugeot 508 eines 43-jährigen Bielefelders.

In der Kranichstraße hatte eine 32-jährige Bielefelderin in der Nacht zu Donnerstag ihren Opel Zafira in einem Hinterhof abgestellt. Die Diebe schlugen zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 08:15 Uhr, ein Seitenfenster ein und entwendeten ein Portemonnaie, das in der Mittelkonsole lag.

An der Herforder Straße stand ein VW Touran am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr verschlossen in Höhe des Nicolaifriedhofs. Der 58-jährige Augsburger hatte sein Portemonnaie mit Bargeld, EC- und Kreditkarte und Ausweisen in dem Touran aufbewahrt. Als er zurückkehrte war ein Seitenfenster beschädigt und die Geldbörse fehlte.

Die Polizei erinnert:

Autos bieten sich nicht als Depot für wertvolle Dinge an. Alles was von außen sichtbar ist, kann einen Anreiz für Diebe schaffen. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen keine Navigationsgeräte, Halter oder Stecker in abgestellten Autos installiert. Geldbörsen und Schlüssel sollten niemals im Auto zurückgelassen werden.

