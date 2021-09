Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad) Einsatz durch heißen Wasserdampf ausgelöst (13.09.2021

Konstanz (ots)

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz ist es am Montagabend in der Eichhornstraße gekommen. Gegen 20.30 Uhr ging ein Brandalarm bei der Feuerwehr ein. In einem Zimmer eines Hauses stellte die Feuerwehr dann heißen Wasserdampf in einem Badezimmer als Auslöser des Alarms fest. Es mussten keine weiteren Maßnahmen erfolgen.

