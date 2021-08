Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0597 --Rettungskräfte angegriffen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertistraße Zeit: 10.08.2021, 12:50 Uhr

Dienstagmittag griff ein unter Drogen stehender 19-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt Sanitäter an. Alarmierte Polizisten schritten ein und verbrachten den jungen Mann in einen Rettungswagen, sodass er in einer Klinik versorgt werden konnte.

Gegen 12:50 Uhr riefen die Rettungskräfte die 110. Ein 19-Jähriger, den sie medizinisch behandeln wollten, leistete Widerstand. Er schrie und versuchte eine 34-jährige Sanitäterin zu würgen und schlug gegen ihre Wange. Als die alarmierten Polizisten kurze Zeit später in der Rembertistraße eintrafen, sahen sie den jungen Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der 19-Jährige reagierte erst nach mehrmaliger Ansprache auf die Einsatzkräfte. Bei dem Versuch ihn auf eine Trage zu legen, leistete er erneut Widerstand, dieses Mal gegen die Polizisten. Zudem trat er gegen das Transportmittel. Mittels Anwendung von körperlichem Zwang, konnten sie ihn auf die Trage legen, sodass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden konnte. Dort wurde er intensivmedizinisch überwacht. Die Sanitäter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Den 19-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende eines Rettungsdienstes.

