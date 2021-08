Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0595 --28-Jähriger sorgt für Großeinsatz der Polizei--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domsheide Zeit: 10.08.21, 14 Uhr

Ein Mann sorgte am Dienstag in Bremen-Mitte für einen Großeinsatz der Polizei. Der 28-Jährige drohte damit, eine Straßenbahn in die Luft zu sprengen. Einsatzkräfte nahmen in fest.

Der Fahrgast befand sich in der Straßenbahn und schrie "Allahu Akbar, hier fliegt alles in die Luft". An der Haltestelle Domsheide stieg er aus und ging in Richtung Innenstadt. Mehrere Menschen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen am Markt lokalisieren und festnehmen, die Straßenbahn wurde nach möglichen Sprengsätzen durchsucht. Da der Verdacht einer psychischen Erkrankung vorlag, wurde der 28-Jährige in einer Fachklinik untergebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

