Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mazda beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist gegen 16.20 Uhr rasant vom dortigen Tankstellengelände auf die Denekamper Straße aufgefahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im Anschluss prallte er gegen einen parkenden Mazda und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

