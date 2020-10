Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Hochschule

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag Zugang zu diversen Räumen der Hochschule an der Kaiserstraße. Sie beschädigten die Einrichtung und entwendeten unter anderem einen Beamer sowie zwei PC-Monitore. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell