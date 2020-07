Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - In Haus eingestiegen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Offenbar über ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangte ein Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr in ein Gebäude in der Straße `An der Turnhalle´ und entwendete daraus Schmuck. Da der Unbekannte vermutlich eine günstige Gelegenheit abwartete und sich zuvor auf der Straße befand, werden Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

/rs

