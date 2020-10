Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vier Personen leicht verletzt

Lingen (ots)

Montagnachmittag kam es auf der B214 in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 35-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Lingen unterwegs. Dabei übersah sie, dass die vor ihr fahrende 57-Jährige ihren Opel aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen Citroën geschoben, der wiederum gegen ein viertes Auto stieß. Die Fahrerin des VW, die Opel-Fahrerin sowie die beiden Insassen des Citroën wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

