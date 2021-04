Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unfallflucht mit verletzter Frau, Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am 29.04.2021 gegen 21:55 Uhr kam es in Dinslaken an der Kreuzung Oberhausener Straße / Hügelstraße zu einer Unfallflucht, bei der eine 25-jährige Frau aus Dinslaken leicht verletzt wurde. Die 25-Jährige war mit ihrem PKW auf der Hügelstraße aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße kommend unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen, bisher unbekannten Beteiligtem, der die Oberhausener Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Brinkstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 25-Jährigen mehrmals um die eigene Achse geschleudert. Die 25-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der andere Beteiligte blieb nicht am Unfallort stehen, sondern setzte seine Fahrt unmittelbar nach der Kollision in Fahrtrichtung Brinkstraße fort. Der flüchtige Wagen, vermutlich eine dunkler PKW, müsste im Frontbereich entsprechende Unfallschäden vorweisen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Insassen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Rufnummer 02064/622-0 zu melden.

