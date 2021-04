Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nach schwerem Verkehrsunfall auf der B 58 n sucht die Polizei Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 06.05 Uhr kam es auf der B 58n zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein 35-jähriger Weseler so schwer verletzte, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Der 35-Jährige war zu dieser Uhrzeit mit einem Audi A 4 in Richtung Alpen unterwegs. Als er hinter der Kreuzung mit der Xantener Straße einen unbekannten PKW überholte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 54-jährigen Kamp-Lintforter, der mit einem Ford Kuga in Richtung Wesel fuhr.

Der 35-jährige Mann war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 54-Jährige verletzte sich ebenfalls. Beide brachten Rettungswagen in Krankenhäuser.

Es besteht der Verdacht, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Richter ordnete daher die Entnahme einer Blutprobe an.

Das Verkehrskommissariat erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Aktuell ist die B 58 n noch gesperrt, weil ein Sachverständiger hinzugezogen worden ist.

Der Unfall sorgte für ein Verkehrschaos unter anderem in Büderich, da dort zurzeit eine Baustelle eingerichtet ist, die umfahren werden musste.

Die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrskommissariats suchen dringend Zeugen. Zum einen bitten sie den Fahrer des unbekannten Wagens, den der 35-Jährige überholt hat, sich zu melden. Zum anderen haben Zeugen, deren Personalien nicht festgehalten werden konnten, angegeben, dass ihnen der Audifahrer durch eine riskante Fahrweise aufgefallen ist. Auch diese werden gebeten, sich bei der Polizei Wesel unter der Rufnummer 0281-107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell