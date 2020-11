Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag den 05.11., um 16:56 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Skoda Octavia den Sonnenweg in Richtung Goethestraße. Zur selben Zeit befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem schwarzen City Line Pedelec die selbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Sonnenwegs Hausnummer 6 touchierte der 60-jährige Pkw-Fahrer das Pedelec und verursachte einen Schaden. Ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern verließ der Mann den Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 70 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

