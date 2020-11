POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntag, den 08.11.2020 um 22:00 Uhr, kam es zu einer Beschädigung an einem silbernen Audi A4 Avant, als der 19-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 62 von Niederaula kommend in Richtung Beiershausen befuhr. Auf mittlerer Strecke zwischen beiden Ortschaften lag ein Gegenstand auf der Fahrbahn und der 19-jährige Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verursacher diesen Gegenstand aufgrund nicht ausreichend gesicherter Ladung verlor. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

