POL-WES: Wesel - Fahrradfahrer schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 78-jähriger Weseler Fahrradfahrer den Radweg der B 8 in Fahrtrichtung Wesel. Vor der Lippe, in Höhe eines Restaurants, fuhr eine 63-jährige Autofahrerin aus Wesel von einem Parkplatz und kollidierte mit dem Radfahrer.

Der 78-jährige Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Willy-Brandt-Straße (B8) in Fahrtrichtung Voerde blockiert, sodass der Verkehr durch die Polizei geregelt werden musste. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Kreuzung B8 / B58 in Wesel.

