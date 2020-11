Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sturz eines Fahrradfahrers

Am Freitag, dem 27.11.2020 befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg parallel zur L 700 aus Richtung Eishalle kommend in Richtung Turbokreisel. Als sich plötzlich sein Fahrradsattel löste, stürzte er und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schrammen und Prellungen zu. Der Mann wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. |pizw

