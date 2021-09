Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Königsbau) Glasdach beschädigt - Zeugen gesucht (13.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein Glasdach eines Carports in der Jacob-Burckhardt-Straße haben Unbekannte am Montag im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr beschädigt. Die unbekannten Täter zerstörten ein Sicherheitsglas einer Bedachung in der Nähe einer Studentenwohnanlage. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

