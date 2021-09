Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Brand in einem Wohnhaus (13.09.2021)

Radolfzell (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Kasernenstraße ist es Montagnachts gekommen. Gegen 23 Uhr benachrichtigten Bewohner eines Hochhauses aufgrund eines piepsenden Rauchmelders und Rauchgeruch die Feuerwehr. In einer Wohnung brannte es im Wintergarten. Ursache dürfte eine noch glühende Zigarette in einer Mülltüte gewesen sein. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Da die Mieter nicht in der Wohnung waren, kam bei dem Brand niemand zu Schaden. Die Helfer der Feuerwehr konnten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Den Schaden in der Wohnung schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell