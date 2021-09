Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) Radfahrerin bei Sturz verletzt (13.09.2021)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist am Montag auf der Graf-Lennart-Bernadotte-Allee gestürzt und hat sich dabei verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit einem Pedelec auf einem Schotterweg von Litzelstetten in Richtung Insel Mainau, als sie alleinbeteiligt stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

