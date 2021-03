Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochnachmittag in Assamstadt zu Fall gekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 16 Uhr war die 39-Jährige auf der Hafenstraße aus Richtung Stutzstraße kommend in Richtung Wännleinweg unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbremste sich die Frau und kam alleinbeteiligt zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die 39-Jährige schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Tauberbischofsheim: Müllsäcke illegal entsorgt

Auf einem Feldweg des Laurentiusbergs in Tauberbischofsheim haben Unbekannte mehrere Müllsäcke illegal entsorgt. Die Umweltverschmutzung ereignete sich am Montag oder Dienstag. Wer kann Angaben zu den schwarzen und gelben Säcken machen? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 81-0, entgegen.

