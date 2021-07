Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210727.1 Kiel: Kollision auf dem NOK

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Höhe des Kieler Nordhafens zu einer Kollision zweier Schiffe. Beide wurden beschädigt und erhielten ein Weiterfahrverbot bis zur Klassenbestätigung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Wasserschutzpolizei verließ ein Tankschiff gegen 01:20 Uhr seinen Liegeplatz im Nordhafen in Richtung Brunsbüttel. Offenbar aufgrund eines Maschinenausfalls driftete das Schiff in Richtung eines Frachtschiffs, so dass beide kollidierten. Auch eine Notankerung konnte die Kollision nicht verhindern.

An beiden Schiffen entstand Sachschaden. Es kam jedoch weder zu einem Wassereinbruch, noch zu Personen- oder Umweltschäden. Die weiteren Ermittlungen führt das Wasserschutzpolizeirevier Kiel.

Matthias Arends

