POL-RBK: Burscheid - Autofahrer hat zwei Joints dabei

Burscheid (ots)

In der vergangenen Nacht (08.07.) gegen 22:40 Uhr haben Polizisten auf der Straße Am Mühlenweg, am Wertstoffhof Heiligeneiche, einen Seat kontrolliert. Bei dem Fahrer, einem 18-jährigen Burscheider, erkannten sie drogentypische Auffälligkeiten. Er selbst leugnete, jemals Drogen konsumiert zu haben und lehnte einen Drogenvortest ab.

Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, weshalb er die Beamten zur Wache begleiten sollte. Vor der Mitfahrt im Streifenwagen wurde der junge Mann durchsucht. Dabei fanden die Beamten zwei Joints in seiner Tasche, die seine ursprünglichen Angaben zumindest zweifelhaft erscheinen ließen.

In der Wache wurde ihm von einem Arzt die Blutprobe entnommen. Anschließend musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ihn erwartet nun im Fall eines positiven Untersuchungsbefundes ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Hinzu kommt eine Strafanzeige wegen unterlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (ct)

