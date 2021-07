Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher erbeuten Handwerkermaschinen

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (07.07.) ist die Polizei zu einer Firma in der Burger Straße gerufen worden, nachdem gegen 06:15 Uhr ein Diebstahl aufgefallen war. Offenbar sind Unbekannte in der Nacht in einen Baucontainer eingedrungen, der auf dem Gelände der Firma steht. Am Vortag gegen 17:05 war dieser noch unbeschädigt. Die Täter durchsuchten den als Lagerraum genutzten Container und entwendeten mehrere Handwerkermaschinen im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Für Hinweise wenden Sie sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell