Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Tankstelle

Wermelskirchen (ots)

In der letzten Nacht (07.07.) gegen 02:00 Uhr sind Unbekannte in eine Tankstelle im Ortsteil Hünger eingebrochen.

Über die Zentrale eines Wachdienstes wurde die Polizei über eine Alarmauslösung an dem Objekt am Autobahnzubringer zur A 1 informiert. Sofort begaben sich mehrere Einsatzkräfte zum Tatort.

Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Seitentür der Tankstelle aufgebrochen haben. Zuvor hatten sie die am Objekt angebrachten Bewegungsmelder beschädigt. In der Tankstelle haben sie dann eine weitere Tür vermutlich aufgetreten, um dann in den Verkaufsraum zu gelangen.

Augenscheinlich machten sie keine Beute, insbesondere weil die Vernebelungsanlage ausgelöst und das weitere Vorgehen erschwert hat. Eine Fahndung nach den Tätern, mit Unterstützung der Autobahnpolizei, verlief ergebnislos.

Die Videoüberwachung der Tankstelle wird noch ausgewertet. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell