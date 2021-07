Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Remscheid/Wermelskirchen - Infoveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!"

Das Polizeipräsidium Wuppertal hat vor wenigen Tagen für die Informationsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" geworben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4957358). Sie findet statt am Dienstag, 06.07.2021, von 09:00 - 15:00 Uhr, in Remscheid-Bergisch Born, dortige Balkantrasse/Abzweig Bergischer Panorama Radweg (Dreiwegeeck).

Auch die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises nehmen an dieser Veranstaltung teil.

Sie findet wieder in der seit Jahren bewährten Kooperation mit den Verkehrssicherheitsberatern des PP Wuppertal, der Verkehrswacht Rheinisch-Bergischer-Kreis und der Verkehrswacht Remscheid statt. Zielgruppe der Beratungen sind vornehmlich die Fahrradfahrer, welche die Trasse für ihre Freizeitzwecke nutzen. Da der Anteil der Senioren hierunter sehr hoch ist, steht diese Altersgruppe auch im Fokus. Denn die Nutzung elektrounterstützter Fahrräder (Pedelecs) findet in dieser Altersgruppe immer mehr Gefallen. Leider spiegelt sich das auch im Unfallgeschehen wider. Die Anzahl der mit dem Pedelec verunglückten Senioren hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Aber auch Inlineskater, Fahrer von E-Scootern und Fußgänger nutzen die Möglichkeit, sich auf der Balkantrasse zu bewegen und sind deshalb genauso willkommen.

Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sowie Pressevertreter sind herzlich eingeladen, die Auftaktveranstaltung zu besuchen! (ct)

