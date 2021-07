Polizei Wuppertal

POL-W: RS Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!

Wuppertal (ots)

Immer mehr Menschen entdecken das Fahrrad für sich. Der Trend ist auch im Bergischen Land deutlich zu erkennen. In Zeiten von steigenden Energiekosten, aber auch von gelebtem Umweltbewusstsein stellt das Rad eine sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Verkehrsmitteln dar. Dabei werden attraktive Verkehrswege wie die Balkantrasse immer wichtiger. Immer wieder kommt es bei der Nutzung aber auch zu Konflikten und gefährlichen Situationen. Denn auch Inline-Skater, Fahrer von E-Scootern und Fußgänger nutzen die Möglichkeit, sich dort zu bewegen. Die Polizei möchte zur Sicherheit in diesem Bereich beitragen. Dazu wird durch Gespräche, Vorführungen und Infostände für besonnenes Fahren sowie gegenseitige Rücksichtnahme - nicht nur auf der Trasse - geworben. Die Auftaktveranstaltung wird am Dienstag, 06.07.2021, 09.00 - 15.00 Uhr, in Remscheid-Bergisch Born, dortige Balkantrasse/Abzweig Bergischer Panorama Radweg, stattfinden. Folgende weitere Termine sind geplant: ebenfalls in Remscheid-Bergisch Born, am Abzweig zur Trasse nach Hückeswa-gen - Freitag, 09.07.2021, 09.00 - 15.00 Uhr, - Donnerstag, 15.07.2021, 11.00 - 17.00 Uhr, - Donnerstag, 22.07.2021, 09.00 - 15.00 Uhr, - Mittwoch, 28.07.2021, 11.00 - 17.00 Uhr, - Montag, 02.08.2021, 11.00 - 17.00 Uhr, - Freitag, 06.08.2021, 09.00 - 15.00 Uhr. Auch Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an der Auftaktveranstaltung (06.07.2021) um 10:00 Uhr teilzunehmen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell