Polizei Wuppertal

POL-W: W - Bewohner bemerken Einbrecher

Wuppertal (ots)

Am 01.07.2021, um 00:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schönebecker Straße. Ein Einbrecher drang in den Keller des Hauses ein und brach einen Kellerverschlag auf. Er wurde aufgrund der Geräusche von Bewohnern bemerkt, die sich in der Folge in den Keller begaben. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Haus heraus in Richtung Rott. Eingesetzte Polizeibeamte konnten aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugen im Nahbereich den mutmaßlichen Täter (33) vorläufig festnehmen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell