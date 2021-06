Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf: Lkw beschädigt Auto und flüchtet

Wuppertal (ots)

Am 21.06.2021, um 12:55 Uhr, kam es in der Eintrachtstraße zu einer Unfallflucht eines Lkw-Fahrers. Ein Lkw hat eine Mercedes C-Klasse beschädigt und ist weggefahren, ohne den Schaden zu regulieren. Der Lkw hat ein cremefarbenes, helles Heck. Eine Zeugin hat nach dem Unfall eine Frau bemerkt, die in einem schwarzen Opel Kombi im Sichtbereich des Unfalls stand und sich in der Folge in dieselbe Richtung auf der Richard-Wagner-Straße entfernte, wie der Lkw. Die Polizei bittet die Fahrerin des schwarzen Opel sowie weitere Zeugen und Hinweisgeber sich unter der 0202 / 284 0 beim Verkehrskommissariat in Solingen zu melden. (jb)

