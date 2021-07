Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Festnahme nach Haftbefehl in Düsseldorf

Wuppertal (ots)

Bereits seit einem Jahr fahndete die Polizei Wuppertal im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal nach einem inzwischen 26 Jahre alten Mann. Dieser ist dringend verdächtig, in Wuppertal im Jahre 2020 wiederholt mehrere Kilogramm Betäubungsmittel für einen gewinnbringenden Weiterverkauf erworben zu haben. Insoweit soll der Beschuldigte mit einer Tätergruppe zusammengearbeitet haben, die sich um den sogenannten "König von Oberbarmen" gebildet haben soll. Während die anderen an den Rauschgiftgeschäften mutmaßlich beteiligten Personen bereits teilweise rechtskräftig zu bisweilen langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden entzog sich der Beschuldigte zunächst erfolgreich seiner Ergreifung. Intensive Fahndungsmaßnahmen ergaben schließlich einen Hinweis auf eine Wohnung in der Mintropstraße in Düsseldorf. Dorthin entsandte Kräfte eines Sondereinsatzkommandos unternahmen am gestrigen Tage einen Festnahmeversuch. Als die Polizeikräfte ins Gebäude vordrangen flüchtete der Beschuldigte durch einen Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock. Er verletzte sich bei diesem Sprung aus circa sieben Meter Höhe und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Zur Verkündung des Haftbefehls wird der Beschuldigte am heutigen Tage der Haftrichterin am Amtsgericht Wuppertal vorgeführt werden. Für den Fall einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Freiheitsstrafe.

