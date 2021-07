Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senior die Armbanduhr entrissen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (04.07.) gegen 11:30 Uhr ist einem 66-jährigen Gladbacher in dreister Manier eine hochwertige Armbanduhr vom Arm gezogen worden.

Der Mann kam gerade vom Golfen und verließ das Gelände des Golfclubs in Gronau durch das Zugangstor. Ein Mercedes fuhr zu diesem Zeitpunkt vor das Tor und eine unbekannte Frau sprach ihn an. Im Laufe des Gesprächs griff sie mit beiden Händen an den linken Unterarm und entriss ihm seine hochwertige Armbanduhr, die einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich haben dürfte.

Anschließend flüchtete sie mit ihrem silbergrauen Mercedes.

Die Kriminalpolizei nahm noch am gleichen Tag die Ermittlungen auf. Die Videoüberwachung des Golfclubs wurde gesichert und es wurde eine Strafanzeige wegen Raubes geschrieben.

Die Polizei sucht nun nach der Täterin, die mit einer silbergrauen A-Klasse unterwegs war. Sie soll circa 25 bis 35 Jahre alt sein, hatte ein schlanke Statur und war mit einer weißen Bluse und einer schwarzen Hose bekleidet.

Falls Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell