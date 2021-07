Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbrecher erbeuten Werkzeug und Motorsägen

Kürten (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (01.07.) zwischen 02:00 und 02:30 Uhr sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Kölner Straße im Ortsteil Neuensaal eingebrochen.

Offenbar haben die Täter die Verglasung eines Rolltores eingeschlagen und gelangten so in die Geschäftsräume der Firma. Sie entwendeten Werkzeug und mehrere Motorsägen. Die genaue Schadenshöhe war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Videoüberwachung der Firma muss noch ausgewertet werden.

Der Erkennungsdienst begab sich umgehend zum Tatort, um mögliche Spuren zu sichern.

Bei möglichen Hinweisen bittet die Polizei RheinBerg um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell