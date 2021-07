Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infomobil der Kriminalprävention auf dem Wochenmarkt

Bergisch Gladbach (ots)

Das Infomobil der Kriminalprävention macht auf seiner Tour durch das Kreisgebiet dieses Mal einen Stopp auf dem Wochenmarkt in Bergisch Gladbach. Am kommenden Mittwoch, 07.07.2021, in der Zeit von 09:00 - 11:30 Uhr beraten die Präventionsexperten der Polizei alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen Betrugsformen am Telefon und im Internet. Auch das Thema Passwortsicherheit wird eine Rolle spielen ("Mach dein Passwort stark").

Sie können sich selbstverständlich aber auch mit allen anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention oder Einbruchschutz an unsere Fachleute wenden. Hierfür halten wir für Sie am Infomobil auch ausführliches Informationsmaterial bereit.

Wie bereits bei vergangenen Terminen praktiziert, treten wir wieder in bewährtem Zusammenspiel mit dem Seniorenbüro der Stadt Bergisch Gladbach auf, das mit seinem Infopavillon ebenfalls für Sie ansprechbar sein wird. Besuchen Sie uns an unserem Infomobil auf dem Wochenmarkt Bergisch Gladbach. Wir freuen uns auf Ihr reges Interesse. (ct)

