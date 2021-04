Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Reifen zerstochen, Lack zerkratzt ++ Wild ausgewichen und verunfallt - Autofahrerin schwer verletzt ++ mit Messer bedroht - Geld geraubt ++

Lüneburg

Lüneburg - Codieraktion bei der Polizei muss ausfallen

Die für den 16. und 17. April 2021 angekündigte Codier-Aktion bei der Polizeiinspektion muss leider ausfallen! Sobald ein neuer Termin bekannt ist, werden wir diesen bekanntgeben.

Lüneburg - mit Messer bedroht - Geld geraubt

Am 12.04.21, gegen 02.20 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger auf dem Heimweg durch den Volgershall-Park, als er von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht wurde. Der Täter verlangte u.a. die Herausgabe von Bargeld, welches der 24-Jährige aushändigte. Bevor der Täter flüchtete, riss er dem 24-Jährigen noch die Kopfhörer herunter, die er trug und flüchtete dann in Richtung Hermann-Schmidt-Straße. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 185 bis 190 cm groß, - ca. 25 Jahre alt, - kräftig-sportlich gebaut, - sprach Hochdeutsch mit sehr tiefer Stimme, - dunkel gekleidet, trug jedoch auffällige gelbe Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Soderstorf - couragierter Zeuge verteidigt Frau und wird geschlagen

Am 11.04.21, gegen 16.45 Uhr, kam es im Ernesto-Krause-Weg zu einem Streit zwischen einem 23-Jährigen und dessen 18 Jahre alter Ex-Freundin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 23-Jährige die 18-Jährige zu Boden geschubst und auf sie eingeschlagen habe. Ein 18 Jahre alter Mann, der dies sah, ging dazwischen und wurde in Folge ebenfalls von dem 23-Jährigen geschlagen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen ein.

Lüneburg - Altpapiercontainer angesteckt

In den Straßen An der Soltauer Bahn und Reiherstieg wurden am frühen Montagnachmittag, 12.04.21, Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Im Zusammenhang mit den Taten, die sich gegen 13.45 Uhr ereigneten, fahndete die Polizei nach einer unbekannten Tatverdächtigen, die in Tatortnähe gesehen wurde. Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 170 cm groß, - korpulent, - halblange, schwarze Haare, - bekleidet u.a. mit einer schwarzen Jacke und einem beigen Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - Wild ausgewichen und verunfallt - Autofahrerin schwer verletzt

Am 12.04.21, gegen 01.25 Uhr, befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Skoda die L256 von Bömenzien in Richtung Kapern. Vermutlich wich die Skoda-Fahrerin in einer Linkskurve zwei Rehen aus und kam in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die 35-Jährige aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 26.000 Euro.

Gartow - Einbruch in Turnhalle

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 09. und 12.04.21 in eine Turnhalle in der Straße Am Schützenplatz ein. Die Täter brachen die provisorisch gesicherte Tür auf und brachen einen in der Turnhalle abgestellten Tresor auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel.: 05846/979630, entgegen.

Uelzen

Uelzen - gemeinsam Drogen genommen - "ausgerastet"

Eine 54 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann haben am späten Sonntagabend, 11.04.21, nach ersten Ermittlungen gemeinsam Drogen in einer Wohnung in der Tile-Hagemann-Straße konsumiert ("Gras" geraucht). In Folge des Drogenkonsums rastete der 45-Jährige aus, schrie die 54-Jährige an, zog sie an den Haaren und trat sie. Außerdem warf der 45-Jährige mit einer Vase und schubste die Frau eine Treppe herunter. Eine Zeugin hörte das Geschrei und wählte den Notruf. Die 54-Jährige wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Gegen den 45-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein. Er erhielt zudem einen Platzverweis. Das noch verbliebene Marihuana stellten die Polizeibeamten sicher.

Bad Bevensen/Uelzen - Reifen zerstochen, Lack zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen dem 10.04.21, 22.15 Uhr, und dem 11.04.21, 15.00 Uhr, alle vier Reifen eine VW zerstochen, der in der Uhlestraße in Bad Bevensen abgestellt war. Weiterhin wurde der Lack des Pkw derart zerkratzt, dass Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen. Zwischen dem 10.04.21, 06.30 Uhr, und dem 11.04.21, 16.25 Uhr, wurde auch der Lack eines BMW Mini zerkratzt. Der Pkw hatte auf dem Parkstreifen in der Tivolistraße gestanden. An dem BMW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

