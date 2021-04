Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09.04.-11.04.2021 ++

Landkreis Lüneburg:

Verkehrsunfallfluchten:

Am Freitag kam es um 17:30 Uhr in der Eichenbrücker Straße in Lüneburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw fuhr sehr dicht an einem Fußgänger vorbei, welcher sich am Straßenrand befand. Dieser stürzte in der Folge und verletzte sich im Gesicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ebensberg fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können. Am Samstagabend kam es in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lüneburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Pkw kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Stromkasten. Anschließend entfernte sich der Pkw vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 entgegen.

Frau fährt unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss, Führerschein sichergestellt:

Eine 50-jährige Frau fiel Verkehrsteilnehmern in Lüdersburg auf, weil sie mit ihrem Pkw in starken Schlangenlinien fuhr, teilweise musste der Gegenverkehr sogar ausweichen, damit es zu keinem Verkehrsunfall kommt. Zudem fuhr sie innerhalb von Ortschaften deutlich zu schnell und außerhalb von Ortschaften langsam. Die Polizei konnte die Frau anhalten, nachdem sie zunächst Anhaltezeichen missachtete. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Einfluss von Alkohol stand und schläfrig sowie abwesend wirkte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34%o, zudem besteht der dringende Verdacht auf eine Medikamentenbeeinflussung. Daher wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Versuchter Raub auf Friedhofsgelände:

Am späten Freitagnachmittag kam es auf einem Friedhofsgelände im Deutsch-Evern-Weg in Lüneburg zu einem versuchten Raub. Ein 62-jähriger Mann wurde dort von einem ca. 25-jährigen Mann verfolgt, welcher einen schwarzen Hund dabei hatte. Der Täter versuchte dem Opfer die Geldbörse zu entwenden und schubste diesen, sodass dieser hinfiel und sich am Kopf verletzte. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 entgegen.

Gelddiebstahl in Neetze:

In der Lüneburger Straße in Neetze kam es am Samstagmorgen in Höhe der Sparkasse zu einem Gelddiebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter sprach den 68-jährigen Geschädigten an, kurz nach dem dieser die Sparkasse verlassen hatte, und fragte ihn nach Kleingeld für einen Bus. Während der gutgläubige Geschädigte sein Kleingeld zusammensuchte, legte er für einen kurzen Moment seine Geldbörse beiseite. Er übergab dem Täter sein Kleingeld, welcher sich dann entfernte. Kurze Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass 500 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse fehlen. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um einen ca. 40-jährigen Mann, welcher eine Mütze sowie einen Parker trug und nur gebrochenes Deutsch sprach. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf unter der Telefonnummer 04131 / 80 88 70 entgegen.

Einbrüche in Stadt und Landkreis Lüneburg:

Am Samstagabend brachen Unbekannte über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Kreideberg ein. Neben Schmuck wurde u.a. auch ein VW Golf entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 entgegen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe eines Autohauses in Westergellersen ein. Als Alarm ausgelöst wurde, flohen die Täter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 sowie die Polizei Reppenstedt unter der Telefonnummer 04131 / 24 44 80 entgegen.

Des Weiteren brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Adendorf über eine Terrassentür in das Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte ein und entwendeten ein Fernsehgerät, Alkohol und Süßigkeiten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 / 8306 - 2215 oder die Polizei Adendorf unter der Telefonnummer 04131 / 85 40 10 entgegen.

Festnahmen nach angeblicher Schlägerei:

Sonntagnacht wird der Polizei Lüneburg über Notruf mitgeteilt, dass sich zwei Personen in einer Wohnung schlagen sollen. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte der gemeldete Sachverhalt nicht bestätigt werden. Jedoch wurde festgestellt, dass gegen die in der Wohnung angetroffenen Personen Haftbefehle bestehen. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer wurden daher festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz:

Am Samstag wurde nach einem Hinweis bei einer Überprüfung in Radbruch ein Grillfest mit insgesamt zwölf Erwachsenen und acht Kindern festgestellt. Hierdurch wurde gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen verstoßen und gegen die Erwachsenen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Lüchow: Versuchter Einbruch bei Rossmann

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Tür der Firma Rossmann in Lüchow aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841- 1220, entgegen.

Hitzacker: Verkehrsunfall und Beleidigung

Am Freitagvormittag kam es in Hitzacker auf der Lüneburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein Autofahrer wollte in die Herzog-August-Straße abbiegen. Dies übersah die dahinterfahrende Autofahrerin und fuhr auf. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Als die Autofahrerin nach dem Aufprall den anderen Autofahrer fragen wollte, ob alles in Ordnung sei, beleidigte dieser sie. Gesamtschaden an beiden Autos ca. 7000 Euro.

Dannenberg: Geldbörse gestohlen

Einem 62-Jährigen wurde am Samstagmittag an der Einkaufswagenstation des Rewe-Marktes in Dannenberg die Geldbörse gestohlen. Der 62-Jährige trug seine Geldbörse für andere sichtbar in der Seitentasche seiner Cargo-Hose. Ein unbekanntes Pärchen stellte sich sehr dicht an den 62-Jährigen, sodass dieser die Situation als unangenehm empfand. Kurz darauf bemerkte der 62-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Dannenberg: Weitere Geldbörse gestohlen

Während eines Einkaufes im Lidl-Markt in Dannenberg ließ eine Kundin ihre Handtasche in einem unbeobachteten Moment in ihrem Einkaufswagen zurück. Dieses nutzte ein/eine unbekannte/r Täter/in und entnahm unbemerkt aus der Handtasche das Portemonnaie der Kundin. Der Schaden umfasst ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Luckau: Wildcamper

Der aufkommende Frühling und das Corona-bedingte Fernweh lockte ein Pärchen aus Bremen in die Natur. Sie campten mit ihrem Bulli im Naturschutzgebiet und waren sich nicht bewusst, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Nach polizeilicher Aufklärung verließen sie einsichtig das Naturschutzgebiet.

Amt Neuhaus: Brand eines Altkleidercontainers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23:00 und 01:00 Uhr, geriet aus unbekannter Ursache ein Altkleidercontainer in Brand. Eine Frau, die auf dem Weg zur Arbeit war, entdeckte glücklicherweise das Feuer. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Altkleidercontainer verhindert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel.: 05862 987010, entgegen.

Riekau: Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht Verletzten

Am Sonntagvormittag, um kurz nach 11 Uhr, kam im Kuckucksberg in Riekau ein ( vermutlich grauer ) Kleinwagen einem Motorroller ( 25 Km/h ) entgegen. Der Kleinwagen habe dabei die enge Fahrbahn großräumig ausgenutzt, sodass der Motorroller nach rechts auf den matschigen Fahrbahnrand ausweichen musste. Dabei kamen der Motorrollerfahrer und seine Soziusfahrerin zu Sturz und verletzten sich leicht. Der Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker, Tel.: 05862 987010, entgegen.

Landkreis Uelzen:

Verkehrsdelikte:

Gleich mehrere Fahrzeugführer müssen sich den Konsequenzen stellen, welche ihre Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss nach sich ziehen:

- In der Nacht zum Samstag wurde der Führer eines E-Scooter im Uelzener Stadtgebiet kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Zudem stand der

23-Jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

- Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei im Uelzener Stadtgebiet einen E-Scooter. Der 40-Jährige Fahrzeugführer hatte sein Kraftfahrzeug nicht versichert und stand unter Drogeneinfluss.

- Auch gegen einen 27-Jährigen, welcher am Samstagmorgen einen E-Scooter durch Uelzen lenkte, leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein. Der Mann hatte seinen Roller nicht versichert und stand unter Drogeneinfluss. Zudem stellte die Polizei Drogen sicher, die der Mann bei sich hatte.

- Am Freitagnachmittag geriet eine 27-Jährige auf der B 71 bei Uelzen in eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass die Frau ihren Pkw unter Drogeneinfluss lenkte.

- Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 19-Jährigen in Bienenbüttel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand.

Unfälle:

-Leichte Verletzungen zog sich ein 50 Jahre alter Motorradfahrer zu, als er am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Ripdorf und Molzen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf eine Ackerfläche schleuderte.

-Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 270 bei Esterholz. Ein 38-Jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Skoda Richtung Uelzen und geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zunächst einen entgegenkommenden Pkw Ford, in dem ein 63-Jähriger mit seiner 64 Jahre alten Ehefrau als Beifahrerin saß, bevor er mit seinem Skoda frontal gegen den Pkw Renault einer 62-Jährigen stieß, die dem Ford nachfolgte. Durch die Wucht der Kollision wurden der Skoda und der Renault von der Fahrbahn geschleudert. Der Unfallverursacher und das Ehepaar im Ford wurden leicht, die Fahrerin des Renault hingegen schwer -jedoch nicht lebensgefährlich- verletzt.

Sonstiges:

Eine Geschwindigkeitskontrolle führte die Polizei am Samstagvormittag in Höhe des Hoystorfer Berges durch. Innerhalb einer Stunde wurden gegen acht Fahrzeugführer Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht unerheblich überschritten. Schnellster war ein 32-Jähriger, der die Bundesstraße mit 161 Stundenkilometern befuhr.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz:

Bei der Polizei gingen etliche Hinweise auf Verstöße gegen die gültigen Corona-Regeln ein. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

-Bereits am Donnerstagvormittag trafen sich drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung im Uelzener Stadgebiet.

-Am Donnerstagmittag stellte die Polizei im Rahmen einer anderen Sachverhaltsaufnahme fest, dass auch in einem Uelzener Prostitutionsbetrieb gegen die geltende Rechtslage verstoßen wurde, indem dort käufliche Liebe angeboten wurde, obwohl der Betrieb von Prostitutionsstätten derzeit untersagt ist.

-Am Donnerstagabend wurden sechs Personen aus fünf Haushalten in einer Wohnung im Uelzener Stadtgebiet angetroffen.

-In der Nacht zum Samstag feierten fünf augenscheinlich unbelehrbare Personen aus unterschiedlichen Haushalten eine Party in einer Uelzener Wohnung. Es stellte sich heraus, dass die gleiche Personengruppe zuvor bereits am Kreisverkehr Eschenkamp von der Polizei angetroffen worden und auf die geltenden Corona-Regeln aufmerksam gemacht worden war. Die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens hielt sie jedoch nicht von der Durchführung der Party ab.

