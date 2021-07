Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Vier Verletzte nach Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Rösrath (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.07.) um kurz nach 16 Uhr ist es auf der Kölner Straße in Höhe der Einmündung Eiserweg bei starkem Regen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 85-jähriger Engelskirchener war mit seinem VW Golf aus Köln kommend unterwegs in Richtung Rösrath-Mitte. Er wollte zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin nach links in den Eiserweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden VW Lupo, der in Gegenrichtung fuhr.

Der Fahrer des Lupo, ein 66-jähriger Kölner, machte noch eine Vollbremsung und versuchte dem Golf auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Lupo leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Verursachers wurde ebenso wie die 64-jährige Beifahrerin des Lupofahrers schwer verletzt. Die beiden Frauen kamen mit Rettungswagen zur stationären Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die nötige Säuberung der Fahrbahn wurde die Straße einseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. (ct)

