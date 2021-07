Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (06.07.) haben Unbekannte in Bergisch Gladbach die Heckscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen und Werkzeug aus dem Laderaum gestohlen. Der Firmenwagen der Marke Opel wurde am Vortag gegen 17:00 Uhr in der Straße Vürfels in Refrath abgestellt. Am Morgen gegen 07:00 Uhr kam der Mitarbeiter der Firma zum Wagen und fand ihn mit eingeschlagener Heckscheibe vor. Er fuhr damit zur Polizeiwache und erstattete Anzeige. Aus dem Innenraum wurde Werkzeug im Wert von circa 500 Euro gestohlen.

In der gleichen Nacht traf es ein weiteres Handwerkerfahrzeug im benachbarten Odenthal. Der Citroen einer Metallbaufirma stand seit dem Vorabend um 20:00 Uhr im Buschweg im Ortsteil Voiswinkel. Unbekannte brachen die Hecktür auf und entwendeten zwei Handwerkermaschinen im Gesamtwert von circa 400 Euro.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202/205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis