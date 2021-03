Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 19-Jähriger verkaufte gefälschtes Mobiltelefon

Einen 19-Jährigen, der ein gefälschtes Mobiltelefon verkauft hatte, konnte die Polizei am Samstagnachmittag in Karlsruhe vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte hatte auf einer Verkaufsplattform im Internet ein IPhone 12 PRO MAX Mobiltelefon mit Rechnung günstig angeboten. Ein 52-Jähriger verabredete sich mit dem 19-Jährigen am Freitag in der Innenstadt von Karlsruhe und kaufte das Telefon. Kurz darauf stellte er fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Von dem Geschädigten wurde daraufhin ein weiterer Verkaufskontakt hergestellt und die Polizei informiert. Am Samstagnachmittag übergab der Beschuldigte an einen Familienangehörigen des Geschädigten ein weiteres gefälschtes IPhone 12 PRO MAX. Von Polizeibeamten wurde die Übergabe observiert und der 19-Jährige vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weitere gefälschte Mobiltelefone, Smartwatches und Rechnungen. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

