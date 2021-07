Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Telefonbetrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Overath (ots)

Gestern (08.07.) ist ein 66-jähriger Overather auf Telefonbetrüger hereingefallen.

In mehreren Anrufen im Laufe des Vormittags riefen angebliche Microsoft-Mitarbeiter bei dem Mann an. Da sein Computer infiziert wäre, würde man aus der Ferne eine Reparatur anbieten, die er vorab per Guthaben-Karten zahlen müsse.

Insgesamt verlor der Getäuschte dadurch 3.500 Euro. Nachdem er den Betrug durchschaut hatte, begab er sich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Bereits zwei Tage zuvor (06.07.) ist bei einem ähnlichen Vorfall ein 68-jähriger Overather betrogen worden. Er suchte im Internet nach bestimmten Artikeln, dabei wurde sein Laptop durch mehrere übereinander gelagerte Fenster mit dem Hinweis einer Blockade durch einen Hackerangriff lahmgelegt. Es erschien ein kleines Fenster mit der Aufforderung die angezeigte Nummer bei Microsoft anzurufen.

Nachdem der Mann dort angerufen hatte und den Anweisungen folgte, musste er einen Wartungsvertrag abschließen. Von seinem Konto wurde ein Betrag von 285 Euro abgebucht und durch Guthabenkarten noch einmal insgesamt 900 Euro erbeutet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell