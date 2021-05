Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Ohne Führschein und mit fremden Fahrzeug - Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Unterkochen: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 16 Uhr wurde ein VW Tiguan, welcher auf einem Parkplatz in der Sutorstraße abgestellt war, beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Westhausen: Ohne Führschein und mit fremden Fahrzeug

Am Dienstag um 21:15 Uhr wurde im Bereich des Park & Ride Parkplatzes an der A7 der Fahrer eines Mercedes kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 40-Jährige, der zunächst falsche Personalien angab, unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ein Drogenvortest durchgeführt wurde, welcher positiv ausfiel. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist und zudem das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Der 40-Jährige wurde nach der Kontrolle ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Entsprechende Strafanzeigen werden nun gefertigt.

Ellwangen: Farbschmierereien

Die Außenwände eines Supermarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit schwarzer Farbe besprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Mögglingen: PKW kommt von Straße ab

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz die B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Kurz vor Böbingen erkannte der Senior zu spät, dass der Verkehr sich zurückstaute. Er wich deswegen nach rechts aus und prallte mit seinem PKW gegen ein Verkehrszeichen, welches abknickte und auf dem Fahrzeug zum Liegen kam. Zur Bergung des Fahrzeugs musste zunächst das Verkehrszeichen abgeflext und entfernt werden. An dem Fahrzeug und am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

